افتتاح 3 مساجد في الأقصر غدًا

يفتتح الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، غدًا الجمعة، ثلاثة مساجد جديدة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن المساجد التي سيتم افتتاحها هي: مساجد الصحابي بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت، ومسجد نور الإسلام بقرية الطراخين بمركز ومدينة الطود، ومسجد إبراهيم بن أدهم بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا، وقيادات الدعوة بالمديرية وقيادات الدعوة بإدارات أوقاف أرمنت وإدارة أوقاف الطود وإدارة أوقاف إسنا.