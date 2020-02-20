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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فرح الزاهد ابنة يسرا في «دهب عيرة»

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:11 م
الفنانة فرح الزاهد
الفنانة فرح الزاهد
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الفنانة الشابة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل "دهب عيرة" أمام الفنانة الكبيرة يسرا وتلعب فرح خلال العمل دور ابنة يسرا.

ويسجل العمل اللقاء الأول بين فرح الزاهد ويسرا في الدراما التليفزيونية، في ثاني تجاربها التمثيلية.

وبدأت فرح في الاستعدادات الخاصة بالشخصية التي تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها، وذلك قبل بدء تصوير أول مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

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