انتشال 4 سكان منزل السيدة زينب المنهار

نجحت قوات الإنقاذ البري بالقاهرة من انتشال 4 أشخاص من تحت أنقاض منزل انهار بمحل سكنهم في منطقة السيدة زينب.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة مفادة ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بالسيدة زينب واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.على الفور انتقلت وحدة الإنقاذ البحري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف مما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار، وتمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.