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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روائع بيتهوفن يقدمها السيمفوني وثلاثي موسيقي نمساوي على المسرح الكبير

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:57 م
دار الأوبرا
دار الأوبرا
حسن أمين
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تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية كلاسيكية مع أعمال العبقري الألماني لودفيج فان بيتهوفن، ضمن الاحتفالات بمرور 250 عام على ميلاده، وتقام الأمسية بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.

ويحيي الأمسية أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر، ومشاركة الثلاثي الموسيقى النمساوي نيكولاى اورينينسكى "فيولينة"، اون استوروجينكو "تشيللو"، ماكسميليان فليدر "بيانو" وذلك في الثامنة مساء السبت 22 فبراير على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج تقديم افتتاحية متتالية كائنات بروميثيوس، الكونشيرتو الثلاثي للبيانو والفيولينة والتشيللو والأوركسترا من مؤلفات بيتهوفن إلى جانب السيمفونية الثالثة لـ سبيليوس.

يذكر أن بيتهوفن استلهم الميثولوجيا اليونانية في متتالية كائنات بروميثيوس وخلالها صور الكثير من المشاعر الانسانية وأثبت قدرة الأساطير والخيال على خلق الإبداع، حيث تناول أسطورة الإله بروميثيوس الذي اقتحم قرص الشمس وأتى منها بشعلة ليهديها للبشر فغضب زيوس كبير الآلهة وحكم عليه بأن يقيد إلى صخرة في قمة جبل لياكل نسر ضخم كبده كل يوم حيث ينمو له آخر جديد حتى أتاه هيركليس وأطلق سراحه.

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