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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يعزل 2.5 مليون فى كوريا الجنوبية

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:56 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ألزم عمدة مدينة دايجو، جنوب غربي كوريا الجنوبية، سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في أعقاب، الإعلان عن وفاة أول حالة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ فضلًا عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة، مما يرفع عدد الإصابات إلى 104 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في مدينة دايجو، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 2 ونصف المليون شخص، فيما ناشد عمدة المدينة السكان بعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت الحكومة الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أنها تعتقد أن فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" يخرج عن السيطرة وبدأ في الانتشار بالمجتمع الإقليمي.

وقال مسئول في السلطات الصحية، إن حالات الإصابة التي من الصعب تحديد مسارها تظهر في بعض المناطق، مثل العاصمة سول ومدينة دايجو الكبرى، لافتًا إلى أن الفيروس الذي كان يدخل إلى البلاد عبر الأشخاص الزائرين من الخارج بدأ في الانتشار بالمجتمع الإقليمي المحلي.

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