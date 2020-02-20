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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 4 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل بالتجمع

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:51 م
طفل يعتدى عليه
طفل يعتدى عليه
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 4 سنوات لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.س" وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات بأنه خطف الطفل المجني عليه "محمد.م" بأن استدرجه للحافلة قيادته مستغلا برائته وحداثة سنه بحجة توصيله إلى وجهته فتمكن من تلك الوسيلة من نقله إلى مكان خال بعيدا عن ذويه.

اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف، إذ أنه بذات المكان والزمان هتك عرض الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن ارتكب الجريمة ووجوده تحت قبضته بمكانه الخفي عن أعين الرقباء فأمسك به عنوة متحسسا مواضع عفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم "مفكًا" استخدمه في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله أو حيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

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