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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ14 متهما في أحداث السفارة الأمريكية

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:50 م
حبس متهم
حبس متهم
شيماء حسين
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قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وعاقبت المحكمة أحمد إبراهيم حمودة بالسجن المؤبد، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية عدا الحدث، ومعاقبة كلٍ من محمد عبدالحكم عيد مسلم، وصبري إبراهيم محمد، ومحمد مندور سعيد، ومحمد أبو بكر، وإبراهيم فرج، وخالد صالح، وزكريا محمود، ومحمد عبدالله عبدالحميد، وزكريا محمد عزت، وعلي عبدالرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند اليهم.

ومعاقبة أحمد محمود "حدث" بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه، وبراءة إسلام شعيب مما أسند إليه، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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