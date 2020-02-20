رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو موسى ضيف أولى حلقات «السطر الأوسط» على «MBC»

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:49 م
عمرو موسى
عمرو موسى
دعاء عبد المقصود
طباعة
يحل عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "السطر الأوسط"، مساء الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر على شاشة "MBC1"، مع الإعلامي السعودي مالك الروقي.

ويتحدث موسى عن العديد من المحطات الفارقة بحياته منذ عمله بالسلك الدبلوماسي، وتدرجه إلى أن أصبح وزيرًا للخارجية المصرية، وصولًا إلى توليه مهام أمين عام جامعة الدول العربية.

وفي حديث شيق وشائك مع الإعلامي مالك الروقي، يتحدث عمرو موسى بصراحة عن علاقته بالرؤساء والحكام العرب، والصداقة التي جمعته بهم لسنوات عديدة.

كما يتحدث عن مواقفه بعدد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية، والتي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، أبرزها الغزو الأمريكي للعراق، ومواقفه من القضية الفلسطينية وخطة السلام، ويكشف مواقف وقصص من تجربته السياسية والدبلوماسية لأول مرة.
مالك الروقي
عمرو موسى
مالك الروقي
عمرو موسى

موضوعات متعلقة

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

«التعليم» تكشف نتائج التحقيق في وجود «شيشة» داخل مدرسة بأكتوبر

الجيش الليبى: لا سلام مع إرهاب أردوغان

الرئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«حرير الحزن».. ديوان شعر لهويدا عطا عن دار «رمانة» للنشر

«أنا وهى وآخرون» رواية جديدة للكاتبة مى عصمت

محمد أسد.. يهودي دافع عن العرب وكتب عن الإسلام

«بجِملة» عبارة «كسر النفس».. مفردات الحارة المصرية