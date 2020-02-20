عمرو موسى ضيف أولى حلقات «السطر الأوسط» على «MBC»

يحل عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "السطر الأوسط"، مساء الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر على شاشة "MBC1"، مع الإعلامي السعودي مالك الروقي.ويتحدث موسى عن العديد من المحطات الفارقة بحياته منذ عمله بالسلك الدبلوماسي، وتدرجه إلى أن أصبح وزيرًا للخارجية المصرية، وصولًا إلى توليه مهام أمين عام جامعة الدول العربية.وفي حديث شيق وشائك مع الإعلامي مالك الروقي، يتحدث عمرو موسى بصراحة عن علاقته بالرؤساء والحكام العرب، والصداقة التي جمعته بهم لسنوات عديدة.كما يتحدث عن مواقفه بعدد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية، والتي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، أبرزها الغزو الأمريكي للعراق، ومواقفه من القضية الفلسطينية وخطة السلام، ويكشف مواقف وقصص من تجربته السياسية والدبلوماسية لأول مرة.