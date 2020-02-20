عائلة سيدة قتلها زوجها بدار السلام: ربنا رحمها من ضربه

استمعت نيابة دار السلام الجزئية لأقوال أسرة ربة منزل قتلها زوجها عقب التعدي عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهم.قال أهل المجني عليها إن زوج المجني عليها دائم التعدي عليها بسبب غيرته الشديدة عليها وإحساسه بالنقص وأنها كانت طيبة وسمعتها حسنة في أوساط المنطقة والجميع يشهد بأخلاقها، ولكن زوجها كان كل مشكلة يده تسبق صوته وكانت هي دائمًا تترك له المنزل حتى يتعظ ويبعد عن ضربها.وتابعوا: "كانت دائما تعود للمنزل بسبب طفليها حيث أنها أنجبت منه ولدا وبنتا وكانت تخشى أن تبعدهما عن والدهما، واستكملوا: "الحمد لله ربنا رحمها من الضرب كان على طول بيضربها".قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان، وأهل المجني عليها لسؤالهم حول الواقعة، وكشفت مناظرة الجثة أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر مُلقاة على الأرض وبها كدمات وجروح قطعية في الجسم، وإصابات ظاهرة وتسبب أن سبب الوفاة نزيف داخلي في الرأس تسبب في توقف وظائف الجسم عن العمل.واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته حيث أن يوم الواقعة كانت خرجت دون علمه وبمعاتبتها تطور الخلاف بينهما وتعديه عليها بالضرب تسبب في دفعها وسقطها وارتطام رأسها في الأرض مما تسبب في وفاتها وبمحاولة إسعافها لم تستجب وتبين وفاتها.