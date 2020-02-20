«واحد من الناس» يحتفى بذكرى رحيل الإعلامية سلوى حجازى.. السبت

يحتفي برنامج "واحد من الناس" بذكرى رحيل الإعلامية سلوى حجازي التي ضحت بحياتها من أجل مصر ومشوارها الإعلامي وكواليس وأسرار تُذاع لأول مرة.ويتناول الليثي ذكرى رحيل سلوى حجازي في حلقة خاصة من البرنامج في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على فضائية "النهار".ويكشف الإعلامي عمرو الليثي، أيضًا عن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شاب علي يد أشقاء زوجته، وذلك في مواجهة ساخنة مع أهل الضحية أسباب وكواليس الجريمة.كما يلتقي الشاب رضا الذي يروي قصة كفاحه، وكيف تحدى الإعاقة بإرادته الحديدية ليحقق حلمه.ويُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على فضائية "النهار".