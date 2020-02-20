«آير فرانس» تتوقع 215 مليون دولار خسائر بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس) أنها تتوقع تسجيل خسائر تقدر بحوالي 215 مليون دولار بسبب فيروس (كورونا).وذكرت الشركة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس- أنها اضطرت إلى وقف تسيير رحلاتها إلى الصين، خلال شهري فبراير ومارس، كما تراجع الطلب على الرحلات الجوية، خاصة في آسيا.ورجحت الشركة أن يتراوح حجم خسائرها ما بين 160 مليون دولار و215 مليون دولار، في حال استئناف الرحلات الجوية إلى الصين في أبريل المقبل.وعلقت شركات طيران رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس (كورونا)، مما كبدها خسائر مادية كبيرة.