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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة صحة المرأة فى الغربية

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:39 م
صحة المرأة
صحة المرأة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان صحة المرأة بالغربية، اليوم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي،، محافظ الغربية.

ووزعت إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة أمنية منصور، 335 فرقة على الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات العامة، وتتم إحالة الحالات التي يثبت مرضها إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج.

وأفاد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن كل فرقة بها طبيبة وإخصائي تمريض ورائدة صحية ومدخل بيانات، وتم توزيع الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالكشف المبكر على أورام الثدي ومتابعة أمراض السكر والضغط.

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