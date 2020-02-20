تحاليل dna لجثة طفلة دفنتها والدتها في مقابر المعصرة

أمرت نيابة حلوان الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد ربيع المحامي العام للنيابات، حبس ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بدفن طفلتها السفاح بمقابر عزبة الوالدة بحلوان.كما قررت النيابة تشريح جثة الطفلة واستخراج منها تحليل dna لبيان حقيقة نسبها بالسيدة المتهمة، وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بالدفن.وتلقى العميد علاء جودة مأمور قسم حلوان بلاغا بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة دائرة القسم وعلى الفور انتقل النقيب أحمد فتحى معاون مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة طفلة.ووجه المقدم أحمد البندارى رئيس مباحث حلوان بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وبتقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات أمكن التوصل إلى هوية المتهمة وتم تحديدها وخرجت مأمورية وأمكن القبض عليها.