تفاصيل مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره، موضحًا أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي ستصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة."الدستور" حصلت على نص مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية.



