محافظ بورسعيد: أولويات برنامج «مشروعك» هو دعم الشباب

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصناعية للشباب، والتي تحقق نجاحات كبيرة، مثل مشروع الـ٥٨ مصنعًا، ومشروع الـ٥٤ مصنعًا الذين أنتجوا وصدروا منتجاتهم للأسواق المحلية والعالمية في مدة وجيزة.جاء ذلك خلال لقاء الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مسئولي برنامج "مشروعك".وشدد المحافظ على دعم المشروعات الصناعية للشباب، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في مساندة الشاب الجاد الذي يسعى للاستثمار والإنتاج، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية ويفتح مزيدًا من فرص العمل.وأكد اللواء عادل الغضبان، أن ذلك يأتي من منطلق حرص الدولة على تفعيل الدور الإيجابي للشباب وتمكينهم في مختلف القطاعات، والذي يسهم في زيادة معدلات التطوير والتنمية التي تستهدفها البلاد، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت في الآونة الأخيرة طفرة صناعية اقتصادية حقيقية، تؤهلها لتكون من أهم المدن الصناعية في مصر.