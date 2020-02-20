«غرفة الطباعة» تكشف خطتها للتوسع فى الأسواق الإفريقية

كشف أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، عن خطة الغرفة فى الاستعداد للدخول والاستثمار فى الأسواق الإفريقية قريبًا، خاصة دولتي كينيا وأوغندا، تماشيًا لرئاسة الرئيس السيسى الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن الأسواق الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية الجاذبة للاستثمار.وأكد جابر فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصانع إنتاج الورق تعاني من أزمة ارتفاع فواتير الغاز، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكتب، بالإضافة إلى إغلاق معظم المصانع المنتجة للورق بسبب كثرة مرتبات العمال، التي لا يستطيع صاحب المصنع دفعها بسبب كثرة مستلزماته الأخرى من ارتفاع أسعار غاز وفواتير كهرباء.وطالب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تخفيض أسعار الغاز لمصانع إنتاج الورق، لافتًا إلى أن أسعار الطباعة ثابتة لا ترتفع أو تنخفض، لافتًا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء طباعة كتب الصفين الأول والثانى الثانوي، شكل عبذًا كبيرًا على أصحاب الطباعة، بالإضافة إلى قلة ربحهم.ونفى جابر ما تردد من أنباء حول ارتفاع أسعار الكتب، موضحًا أن الكتب أسعارها ثابتة منذ بداية العام الدراسي الثاني.وفي نفس السياق، أكد رئيس غرفة طباعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات سيشارك في مبادرة دعم وتشجيع المنتج المحلي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تكثيف المعارض في مختلف محافظات وقرى مصر، مشيدًا بالمبادرة العظيمة.