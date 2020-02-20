طفلة تغرق فى «شبر ميّة» أمام منزلها بكفر الشيخ

لقيت طفلة مُقيمة بقرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، مصرعها غرقًا، في تجمع لمياه الأمطار المُتراكمة في القرية، أثناء لهوها أمام منزلها.تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلطيم المركزي، بوصول الطفلة "ك. م. أ"، عامين، جثة هامدة للمستشفى، إثر مصرعها غرقًا أثناء لهوها في تجمع لمياه الأمطار المتراكمة في قرية الشيخ مبارك.وعلى الفور، انتقل رجال مباحث البرلس، إلى المستشفى، وتبين من التحقيقات الأولية، أن الطفلة كانت تلهو أمام المنزل وغرقت في تجمع لمياه الأمطار المتراكمة في القرية، فعثر عليها جثة هامدة، بعد أن تغيبت صباح اليوم، واستمر البحث عنها لأكثر من ساعتين.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة سبب غرق الطفلة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وكشف ملابساتها، ومعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.