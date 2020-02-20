رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إطلاق النسخة الثالثة لقمة «فينجر» 15 مارس

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:34 م
المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود مستشار
محمد الشريف
طباعة
تعتزم مؤسسة تروس مصر للتنمية برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إطلاق النسخة الثالثة لقمة فينجر برينت والمزمع إقامتها يومي 15 و16 مارس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حاتم خاطر، رئيس قمة فينجر برينت، أن النسخة الثالثة تحمل عنوان "الاستخدام الأمثل للثورة الصناعية الرابعة من أجل التنمية المستدامة ورفاهية الإنسان"، وستشهد العديد من الإنجازات والملفات والرؤى والأبحاث والأفكار التي من شأنها المساهمة في تعزيز وتنمية مجتمع ريادة الأعمال العربي والإفريقي ودفع المزيد من الشباب لاقتحام مجال ريادة الأعمال بغرض تحقيق النجاحات والإنجازات ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية لبلادهم.

وأضاف خاطر، في تصريح صحفي، أن القمة الثالثة لفينجر برينت، ستشهد الإعلان عن الفائزين في مسابقة كأس إفريقيا لرواد الأعمال تحت رعاية العديد من الوزارات والهيئات الرسمية، ومنهم مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن هذه هي المسابقة الأكبر في القارة، والتي أطلقت تنفيذًا لتوصيات القمة في دورتها الثانية، والتي عقدت بحضور ورعاية 9 وزراء مصريين و28 سفارة عربية وإفريقية، وهو الأمر الذي تزامن ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن القمة الثالثة ستشهد تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين المتميزين في التغطية الإعلامية لمجال ريادة الأعمال، وكذلك المؤسسات الإعلامية، لافتًا إلى أن هذا يأتي على هامش إطلاق أول جائزة إعلامية عربية إفريقية لصحافة ريادة الأعمال.

وقال رئيس قمة فينجر برينت، إن هناك العديد من الشخصيات العربية والعالمية التي أكدت مشاركتها بشكل غير مسبوق في الدورة الثالثة، إضافة لرجال الأعمال والشخصيات الرسمية والدبلوماسية المصرية والعربية والأفريقية والأوروبية، إضافة إلى الوزراء المشاركين في افتتاح فعاليات القمة الأهم والأكبر في المنطقة، والتي نعتزم من خلالها المساهمة في استعادة الدور الريادي والمكانة المصرية في مجال ريادة الأعمال ودعم تمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

الجيش الليبى: لا سلام مع إرهاب أردوغان

الرئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«حرير الحزن».. ديوان شعر لهويدا عطا عن دار «رمانة» للنشر

«أنا وهى وآخرون» رواية جديدة للكاتبة مى عصمت

محمد أسد.. يهودي دافع عن العرب وكتب عن الإسلام

«بجِملة» عبارة «كسر النفس».. مفردات الحارة المصرية