إطلاق النسخة الثالثة لقمة «فينجر» 15 مارس

تعتزم مؤسسة تروس مصر للتنمية برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إطلاق النسخة الثالثة لقمة فينجر برينت والمزمع إقامتها يومي 15 و16 مارس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حاتم خاطر، رئيس قمة فينجر برينت، أن النسخة الثالثة تحمل عنوان "الاستخدام الأمثل للثورة الصناعية الرابعة من أجل التنمية المستدامة ورفاهية الإنسان"، وستشهد العديد من الإنجازات والملفات والرؤى والأبحاث والأفكار التي من شأنها المساهمة في تعزيز وتنمية مجتمع ريادة الأعمال العربي والإفريقي ودفع المزيد من الشباب لاقتحام مجال ريادة الأعمال بغرض تحقيق النجاحات والإنجازات ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية لبلادهم.وأضاف خاطر، في تصريح صحفي، أن القمة الثالثة لفينجر برينت، ستشهد الإعلان عن الفائزين في مسابقة كأس إفريقيا لرواد الأعمال تحت رعاية العديد من الوزارات والهيئات الرسمية، ومنهم مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن هذه هي المسابقة الأكبر في القارة، والتي أطلقت تنفيذًا لتوصيات القمة في دورتها الثانية، والتي عقدت بحضور ورعاية 9 وزراء مصريين و28 سفارة عربية وإفريقية، وهو الأمر الذي تزامن ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن القمة الثالثة ستشهد تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين المتميزين في التغطية الإعلامية لمجال ريادة الأعمال، وكذلك المؤسسات الإعلامية، لافتًا إلى أن هذا يأتي على هامش إطلاق أول جائزة إعلامية عربية إفريقية لصحافة ريادة الأعمال.وقال رئيس قمة فينجر برينت، إن هناك العديد من الشخصيات العربية والعالمية التي أكدت مشاركتها بشكل غير مسبوق في الدورة الثالثة، إضافة لرجال الأعمال والشخصيات الرسمية والدبلوماسية المصرية والعربية والأفريقية والأوروبية، إضافة إلى الوزراء المشاركين في افتتاح فعاليات القمة الأهم والأكبر في المنطقة، والتي نعتزم من خلالها المساهمة في استعادة الدور الريادي والمكانة المصرية في مجال ريادة الأعمال ودعم تمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.