سامسونج تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية في منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020

ريادة سوق الترفيه المنزلي

واستعرضت سامسونج خلال المنتدى شاشات العرض الجديدة بتقنية MicroLED فائقة الدقة والوضوح، والتي تجمع بين تقنيات العرض من الجيل التالي وإمكانيات التخصيص غير المسبوقة. وتوفر شاشات MicroLED جودة صور هي الأفضل في فئتها – حيث تقدم عمقاً أكبر ودقة أفضل ومستوى أعلى من الوضوح بالإضافة إلى مستوى سطوع يصل إلى 5000 شمعة. كما تتميز شاشات العرض الجديدة بقدراتها المتقدمة على التعلم العميق لتقديم محتوى عالي الجودة، بصرف النظر عن جودة الصورة القادمة من المصدر، كما توفر للمستخدمين مستوى غير مسبوق من الاندماج والانغماس في المحتوى الذي يشاهدونه.ويعتبر تلفاز Q950TS QLED 8K أول تلفاز بدقة8K على مستوى القطاع يجمع بين التصميم النحيف والأنيق وجودة الصورة المذهلة بدقة8K إضافة إلى صوت محيطي متميز. كما يأتي تلفاز Q950TS أيضاً مع "Infinity Screen "، والتي تنتج نسبة شاشة إلى الجسم بمقدار 99 في المئة لخلق تجربة مشاهدة غير مسبوقة.وبالإضافة إلى دعمه لجودة الصورة والتحسينات على مستوى تصميم مجموعة تلفزيونات QLED 8K، تستمر منظومة 8K بالتوسع لتوفير مسارات لبث محتوى 8K الأصلي من مزودين مثل YouTube. وسيتمكن المستهلكون في عام 2020 من الاستمتاع ومشاهدة مقاطع الفيديو التي تحمل صيغة AV1 والتي يتم تصويرها بدقة8K على أجهزة تلفزيون QLED 8K، حيث تحتوي جميع تلفزيونات 8K للعام 2020 من سامسونج على هذه الميزة المدمجة، كما يدعم التلفاز تقنية HDR10+ وأبعاد الصورة وتحسين مستوى السطوع والتباين.تعمل سامسونج أيضاً على تطوير مجموعة من أجهزة التلفاز العصري التي تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة من خلال تشكيلة موسعة من اجهزة تلفاز The Sero. يتميز تلفاز "ذا سيرو" الذي يعني "عمودي" باللغة الكورية ، بالقدرة على التمركز بين الاتجاهات الأفقية والرأسية - تماماً مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تتصل تقنية العرض في The Sero بشكل سلس بأجهزة المستخدمين المحمولة لعرض المحتوى بشكل سلس وطبيعي بالتنسيقات الأفقية التقليدية، وكذلك التنسيقات الرأسية المصممة لمحتوى الأجهزة المحمولة. ونظراً لتصميمه للمستهلكين من جيل الألفية وجيل طفرة المواليد Gen Z، يتميز تلفاز The Sero بتصميم عصري متميز في أي مكان، كما يضم مجموعة من ميزات العرض المختلفة عندما لا يكون قيد الاستخدام