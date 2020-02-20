«غراب» يكرّم الفائزين فى بطولة المدارس الرياضية بالوادى الجديد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب المتفوقين رياضيًا بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بمنحهم شهادات تقدير لفوزهم بالمراكز الأولى في ألعاب "الهوكي - السلة - القوى"، والبالغ عددهم 23 لاعبًا ولاعبة، وذلك في بطولة المدارس الرياضية المجمعة علي مستوي الجمهورية.وأقيمت الألعاب بمحافظة الوادي الجديد فى الفترة من 1- 4 فبراير الجارى، بمشاركة وفود محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبورسعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والجيزة والأقصر وأسوان والفيوم، بإجمالي 650 فردًا "مدرب ومشرف وطلبة وطالبات" وجرت المنافسة على ألعاب كرة القدم والسلة والهوكي وألعاب القوى.كما كرم المحافظ الطلاب المتفوقين بمدارس التربية الفكرية والبالغ عددهم 3 لحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية في بطولة الإقليم لألعاب القوى.وأهدى محافظ الشرقية، رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والقيادات التعليمية والمشرفين والمدربين الرياضيين وموجهي التربية والتعليم شهادات تقدير تكريمًا لدورهم في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها، وذلك فى احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان.وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للطلاب المتفوقين رياضيًا، من أبناء المحافظة لحصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.