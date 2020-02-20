مناورات بحرية روسية في البحر الأسود

نفذت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود مناورات في البحر الأسود، بهدف التدريب على مواجهة عدو محتمل.وقال رئيس قسم المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود الروسي أندريه رولوف- في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لقد ضمت هذه السفن فرقاطتين، هما (الأميرال ماكاروف) و(الأميرال جريجوروفيتش)، وسفينة صواريخ صغيرة (فيشني فولوتشوك)، وقارب صواريخ (آر-60).وأضاف "أن مجموعة السفن هذه هجومية، وتوجهت إلى منطقة المناورات في البحر الأسود؛ لتنفيذ تمارين إطلاق نار تحضيرية واختبار وسائل المدفعية والدفاع الجوي الخاصة بها لاجتياز اختبارات إطلاق نار"، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ المناورات نجحت وسائل الدفاع الجوي التابعة للفرقاطتين في تدمير الصواريخ المجنحة للعدو المحتمل باستخدام نظام صواريخ الدفاع الجوي من طراز (شتيل -1)، وتدمير جميع الأهداف الجوية عن طريق تنفيذ الإطلاقات الإلكترونية.