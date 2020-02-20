21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن بالموانئ، اليوم الخميس، بلغ 21 سفينة.وذكرت هيئة موانىء بورسعيد - في بيان اليوم الخميس - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وغادرته 5 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وأضافت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.