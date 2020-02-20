«عون» يتعهد بمحاسبة المسئولين عن الأزمة المالية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.وقال عون في حسابه على تويتر: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسئولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته".