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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: قافلة بيطرية لخدمة دواب أهالي نزلة السمان

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:26 ص
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
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نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية لمنطقة نزلة السمان بالهرم لخدمة دواب أهالي المنطقة.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم - خلال القافلة - علاج الخيول والجمال من الأمراض المتوطنة وإجراء العمليات الجراحية وعمليات العناية بالحافر، فضلًا عن توعية العاملين بالإرشادات الواجب مراعاتها لتجنب الإصابات في الخيول والجمال.

وأضاف أنه تم تقديم هذه الخدمات مجانًا للمساهمة في تنشيط السياحة ورفع الأعباء عن كاهل المربين والعاملين مع الخيول والجمال.

شارك في القافلة أطباء وأساتذة معهد بحوث التناسليات، باستخدام أحدث التقنيات والعلاجات، وبحضور مسئولي مديرية الطب البيطري بالجيزة.

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