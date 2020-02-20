بوتين: حماية مواطنينا من التهديدات مهمة الدولة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حماية روسيا ومواطنيها من التهديدات الداخلية والخارجية كانت ولا تزال مهمة الدولة الأكثر أهمية.كما أصدر الرئيس الروسى خلال اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالي، تعليماته إلى خدمة الأمن الفيدرالية لتوفير أعلى مستوى من الحماية فى الاحتفالات المكرسة بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "إننى أطلب منكم ضمان أعلى مستوى من الحماية خلال الاحتفالات الواسعة النطاق التي ستقام فى روسيا، أنا أقصد الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار فى الحرب الوطنية العظمى".