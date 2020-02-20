انقطاع مياه الشرب عن 19 منطقة بأسوان غدًا

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن أنه نظرًا إلى قيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه جبل تقوق، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن عده مناطق.والمناطق التى سيتم قطع مياه الشرب عنها هى: (الجزيرة حتى كلية الهندسة، الحكروب، الناصرية، أرض الجميلى، الحصايا، عزبة الوادى، عزبة الفرن، تقسيمات الصداقة الجديدة، أطلس، البشارية، الشونة، وسط المدينة، شرق البندر حتى النفق، الكورنيش، جبل تقوق، الشيخ هارون، كيما غرب حتى عزبة الحدود، كسر الحجر)، بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة.ومن المقرر انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 21-2-2020 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 22-2-2020.