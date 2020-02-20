بوتين: أمريكا ساعدتنا فى إحباط هجوم إرهابى فى بطرسبورج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورج، مؤكدا أنهم سيردون على ذلك بالمثل.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالي، بأن روسيا تعرب عن امتنانها لأمريكا لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبرج، وسترد على ذلك بالمثل.وأضاف قائلا: "أود أن أتحدث عن تطوير التعاون مع الزملاء الأجانب. فبفضل المعلومات التي وردت في الوقت المناسب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في 27 ديسمبرمن العام الماضي، تم إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) اللذين كانا قد جهزا للقيام بهجمات إرهابية في عطلة رأس السنة الجديدة".واختتم قائلا: "بالطبع نحن ممتنون لشركائنا على الدعم والتعاون في مجال القضاء على الإرهاب، الذي يشكل تهديدا مشتركا".