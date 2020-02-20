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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

1.85 مليار درهم حجم سوق النقل التشاركي في الإمارات 2022

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:23 ص
الإمارات
الإمارات
طارق عتمان
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شهد قطاع المواصلات والنقل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تغيرات غير مسبوقة وخاصة النقل التشاركي عبر الإنترنت، لاسيما مع الدور المتزايد الذي تلعبه الحلول التقنية في هذا القطاع والتوجه المتزايد نحو توفير الكثير من الخدمات وفق الطلب عبر الهاتف المحمول.

وأشارت دراسة حديثة لمؤسسة "يورو مونيتر إنترناشيونال"، إلى أن حجم سوق تأجير السيارات عبر شبكة الإنترنت "النقل التشاركي" في الإمارات سيصل إلى 1.85 مليار درهم بحلول العام 2022، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموا بنسبة 14.8% بين العامين 2020 و2022، ما يشير إلى الزخم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع، وتتمثل رؤية بينو في تعزيز شركات تأجير السيارات المحلية على الاستفادة من هذا السوق المزدهر.

وأطلقت مجموعة من الشباب الواعدين، مبادرة جديدة تتمثل في تطبيق للهاتف المحمول يحمل اسم بينو (Beno)، والذي سيحدث ثورة في قطاع تأجير السيارات في الإمارات والمنطقة.

ويأتي الإعلان عن تطبيق بينو في ظل هذه التوجهات الجديدة والتي توفر فرصًا جديدة للأعمال، إذ يتبنّى تطبيق بينو ما سيمّى بـ "الاقتصاد المشترك" من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من إدارة أساطيل السيارات لديها عبر منصة تقنية واحدة. ولن يقتصر دور المنصة الجديدة على تمكين شركات تأجير السيارات من ازدهار أعمالها مع الشركاء، بل سيتعدّاه لإنشاء نظام تقني متكامل يضع العميل في صلب اهتمامه، ويستفيد في الوقت ذاته من التقنيات الحديثة والبيانات المختلفة بما يعزز تجربة العملاء.

وتقدّم المنصة الجديدة رؤية جديدة لشركة ناشئة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الأعمال، وذلك بتوفير مستوى عالي من الخدمات والابتكارات عبر التطبيق الجديد بما يوفر للعملاء تجربة لا مثيل لها.

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