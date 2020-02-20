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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الملا: نسعى لطفرة بإنتاج الزيت الخام مثيلة لـ«الغاز الطبيعي»

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:23 ص
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل الاستيراد فضلًا عن مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، موضحًا أن الوزارة تنفذ حاليًا برنامج عمل يركز على تحسين إنتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى التركيز على تطبيق أفضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الإنتاج للبرميل، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة، مشيرًا إلى أهمية إحداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام على غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات.

وأضاف الملا، أن منطقة الصحراء الغربية التي تعد في صدارة مناطق إنتاج الزيت الخام ستشهد نشاطًا بتروليًا موسعًا من خلال برنامج العمل الجاري لزيادة حفر الآبار الإنتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز باستخدام التقنيات الحديثة، وتكثيف أعمال المسح السيزمي للوقوف على الفرص والاحتمالات الواعدة، الأمر الذي سيدعم فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج من هذه المنطقة الحيوية.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى الأنشطة البترولية بمناطق الإنتاج والاستكشاف والالتزام بسلوكيات عمل آمنة، بما يضمن توافر السلامة في بيئة العمل.

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