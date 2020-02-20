«أوقاف كفر الشيخ» تُعلن فتح باب التقديم لمسابقة «راقى بأخلاقى»

وفيما يلى نستعرض جميع تفاصيل المسابقة:

أولًا:- القرآن الكريم:

ويشترط الصوت الحسن فى المستويات الأربعة.

ثانيًا:- السنة النبوية:

شروط المسابقة:

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة "راقى بأخلاقى"، للقرآن الكريم والسنة النبوية، للعام الثانى على التوالى.ويتم التقديم في المسابقة من خلال إدارات الأوقاف بنطاق المحافظة، التابع لها كل متسابق من اليوم وحتى 7 مارس المُقبل، ويتم بدء الاختبارات فى شهر رجب القادم، وإعلان نتائج المسابقة عقب حلول شهر رمضان المبارك.فى أحد المستويات الآتية:1ـ القرآن الكريم مع التجويد.2ـ ثلاثة أرباع القرآن مع التجويد.3ـ نصف القرآن مع التجويد.4ـ ربع القرآن مع التجويد.1ـ المرحلة الابتدائية.2ـ المرحلة الإعدادية.3ـ المرحلة الثانوية.عن موضوعات "سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم".1- ألا يزيد السن عن 17 عامًا.2ـ يتم التقديم فى إدارات الأوقاف الفرعية حتى 7 مارس المُقبل.3- الأوراق المطلوبة للتقديم: "صورة بطاقة ولى الأمر ـ صورة شهادة ميلاد المتسابق ـ وعدد 2 صورة شخصية للمتسابق ـ إفادة من المدرسة أو المعهد ـ ملء استمارة التقديم من إدارة الأوقاف التابعة لمحل إقامته مجانًا ـ تسجيل رقم التليفون".4- الامتحان يكون تحريرى بالإدارات، ومن يتم تصعيده يُمتحن تحريرى بالمديرية.5- يتم اختيار مستوى واحد فقط من المستويات؛ ولا يجوز الجمع بين المستويين "القرآن والسنة".