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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف كفر الشيخ» تُعلن فتح باب التقديم لمسابقة «راقى بأخلاقى»

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:21 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
مصطفى عنز
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أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة "راقى بأخلاقى"، للقرآن الكريم والسنة النبوية، للعام الثانى على التوالى.

ويتم التقديم في المسابقة من خلال إدارات الأوقاف بنطاق المحافظة، التابع لها كل متسابق من اليوم وحتى 7 مارس المُقبل، ويتم بدء الاختبارات فى شهر رجب القادم، وإعلان نتائج المسابقة عقب حلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلى نستعرض جميع تفاصيل المسابقة:

أولًا:- القرآن الكريم:

فى أحد المستويات الآتية:
1ـ القرآن الكريم مع التجويد.
2ـ ثلاثة أرباع القرآن مع التجويد.
3ـ نصف القرآن مع التجويد.
4ـ ربع القرآن مع التجويد.

ويشترط الصوت الحسن فى المستويات الأربعة.

ثانيًا:- السنة النبوية:
1ـ المرحلة الابتدائية.
2ـ المرحلة الإعدادية.
3ـ المرحلة الثانوية.
عن موضوعات "سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

شروط المسابقة:

1- ألا يزيد السن عن 17 عامًا.

2ـ يتم التقديم فى إدارات الأوقاف الفرعية حتى 7 مارس المُقبل.

3- الأوراق المطلوبة للتقديم: "صورة بطاقة ولى الأمر ـ صورة شهادة ميلاد المتسابق ـ وعدد 2 صورة شخصية للمتسابق ـ إفادة من المدرسة أو المعهد ـ ملء استمارة التقديم من إدارة الأوقاف التابعة لمحل إقامته مجانًا ـ تسجيل رقم التليفون".

4- الامتحان يكون تحريرى بالإدارات، ومن يتم تصعيده يُمتحن تحريرى بالمديرية.

5- يتم اختيار مستوى واحد فقط من المستويات؛ ولا يجوز الجمع بين المستويين "القرآن والسنة".

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