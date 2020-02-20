ديو غنائي يجمع حميد الشاعرى ومصطفى قمر (صورة)

انتهى المطرب حميد الشاعري من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بالمطرب مصطفى قمر، ومن المقرر طرحها على طريقة الديو.وتعاون الشاعري فى الأغنية مع مصطفى قمر، وكل من الشاعر الغنائى سامح العجمى، والملحن أشرف سالم، ومن المقرر طرحها ضمن أغنيات ألبوم حميد الشاعري الجديد.وقارب حميد الشاعري على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيضعها في الألبوم.ويتعاون الشاعري خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، والذين يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد آخر من ذوي الخبرة في صناعة المزيكا، والذي يحاول خلاله إظهار حالة شبابية جديدة عليه يفاجئ جمهوره من خلال الأغنيات التي يختار تقديمها.وفي سياق مختلف، يستعد المطرب حميد الشاعرى لإحياء حفل غنائى، 13 مارس المقبل، داخل نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة.ويقدم "الكابو" حميد الشاعري خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته على مدار مشواره الغنائى، والتي يتفاعل معها الجمهور.وكان حميد الشاعري قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته على طريقة الديو بعنوان "شد الفيشة" مع المطرب هانى عادل، وتضمن الشخصيات بطريقة كرتونية، تحت شعار "للرجال فقط"، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن محمد يحيى، وتوزيع موسيقى حميد الشاعرى.