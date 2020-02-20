رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ديو غنائي يجمع حميد الشاعرى ومصطفى قمر (صورة)

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:21 ص
حميد الشاعري ومصطفى
حميد الشاعري ومصطفى قمر
حسن أمين
طباعة
انتهى المطرب حميد الشاعري من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بالمطرب مصطفى قمر، ومن المقرر طرحها على طريقة الديو.

وتعاون الشاعري فى الأغنية مع مصطفى قمر، وكل من الشاعر الغنائى سامح العجمى، والملحن أشرف سالم، ومن المقرر طرحها ضمن أغنيات ألبوم حميد الشاعري الجديد.

وقارب حميد الشاعري على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيضعها في الألبوم.

ويتعاون الشاعري خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، والذين يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد آخر من ذوي الخبرة في صناعة المزيكا، والذي يحاول خلاله إظهار حالة شبابية جديدة عليه يفاجئ جمهوره من خلال الأغنيات التي يختار تقديمها.

وفي سياق مختلف، يستعد المطرب حميد الشاعرى لإحياء حفل غنائى، 13 مارس المقبل، داخل نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة.

ويقدم "الكابو" حميد الشاعري خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته على مدار مشواره الغنائى، والتي يتفاعل معها الجمهور.

وكان حميد الشاعري قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته على طريقة الديو بعنوان "شد الفيشة" مع المطرب هانى عادل، وتضمن الشخصيات بطريقة كرتونية، تحت شعار "للرجال فقط"، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن محمد يحيى، وتوزيع موسيقى حميد الشاعرى.

موضوعات متعلقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

الجيش الليبى: لا سلام مع إرهاب أردوغان

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

الرئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«بجِملة» عبارة «كسر النفس».. مفردات الحارة المصرية

على بلاطة.. مفردات الحارة المصرية

مناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهى» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء

أحمد الشهاوي يناقش ديوانه «ما أنا فيه» بمؤسسة «بتانة»