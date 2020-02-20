الصين تعارض زيارة مسئول هندي لمنطقة متنازع عليها

أعلنت الصين، اليوم الخميس، معارضتها الشديدة لقرار وزير الشئون الداخلية الهندي زيارة منطقة متنازع عليها في القطاع الشرقي من الحدود الصينية الهندية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت: "إن موقف الصين من القطاع الشرقي من الحدود الصينية الهندية، أو الجزء الجنوبي من منطقة التبت الصينية، ثابت وواضح، ولم تعترف الحكومة الصينية مطلقًا بما يسمى بـ"أروناشال براديش" وتعارض بشدة زيارة السياسي الهندي إلى الجزء الجنوبي من منطقة التبت الصينية".وأضاف شوانج أن هذه الزيارة تنتهك السيادة الإقليمية للصين، وتقوض استقرار المنطقة الحدودية، وتضر بالثقة السياسية المتبادلة، وتنتهك الاتفاق الثنائي ذا الصلة".وتابع شوانج "يحث الجانب الصيني نظيره الهندي على التوقف عن اتخاذ أي إجراء قد يزيد من تعقيد قضية الحدود، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم السلام والهدوء في المنطقة الحدودية".