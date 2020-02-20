رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أزهر أسيوط» تفتتح مركز البحوث الزراعية ومعمل اللغة العربية

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:20 ص
أزهر أسيوط
أزهر أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مركز البحوث الزراعية ومعمل اللغة العربية وتدشين مبادرة "هنجملها" بفرع الجامعة.

وتضمن اللقاء الذي جاء بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وأحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط بحث آفاق وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

وأشاد محافظ أسيوط، بحرص جامعة الأزهر على مواكبة التطور وافتتاح العديد من المنشآت التي تساهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى دور الجامعة الفعال في التنمية المستدامة من خلال الكوادر العلمية والبحثية التي تستطيع المساهمة في إعداد الرؤى والخطط التنموية والاستراتيجية التي تدفع بالجهود التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمنظومة الخدمات، مؤكدًا حرصه الدائم على أن تكون الجامعة جزء أصيل من منظومة العمل التي تعتمد في أسلوبها على روح الفريق الواحد والتكامل بين كافة الأجهزة والمؤسسات داخل دائرة المحافظة مثمنًا دور الجامعة والأزهر الشريف في إحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال من أجل خدمة الإنسانية لكونهما منارة العلم والعلماء عبر التاريخ.

وأشار رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة بكامل أجهزتها وبكل ما لديها من إمكانيات وخبرات لن تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
أزهر أسيوط
أزهر أسيوط
أزهر أسيوط
أزهر أسيوط

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

الرئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«بجِملة» عبارة «كسر النفس».. مفردات الحارة المصرية

على بلاطة.. مفردات الحارة المصرية

مناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهى» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء

أحمد الشهاوي يناقش ديوانه «ما أنا فيه» بمؤسسة «بتانة»