جامعة عين شمس: البنك الأهلي دعم المستشفيات الجامعية بـ300 مليون جنيه

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن البنك الأهلي قدم 300 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية منذ أغسطس 2015.جاء ذلك خلال افتتاح مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، وتتضمن 11 غرفة عمليات بتمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 75 مليون جنيه، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والأستاذ دكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، الأستاذ الدكترو علي الأنور مدير المستشفى التخصصي، ولفيف من رؤساء الأقسام والأطباء والمهتمين بالشأن الطبي.