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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح: منافذ تسويقية لمنتجات طلاب المدرسة الزراعية بسيوة

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:19 ص
المدرسة الزراعية
المدرسة الزراعية بسيوة
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مدرستي سيوة الثانوية الزراعية والرمل الإعدادية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بحضور اللواء وفائى الحصيوى رئيس مجلس مدينة سيوة والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومشايخ ورجال أعمال واحة سيوة.

وأكد محافظ مطروح أهمية التدريب العملى للطلاب وعمل منافذ تسويقية لمنتجات المدرسة الزراعية بما يشجع الطلاب ويعمل على الاستغلال الأمثل وتوفير عائد اقتصادي موجها بضرورة متابعة مستوى الطلاب أول بأول وتشجيعهم على الحوار والمناقشة والتعليم التفاعلي مع تكثيف التدريب العملى لتحقيق مزيد من الاستفادة للطلاب وخدمة مجتمعهم المحلى.

وأشاد محافظ مطروح بمستوى الطلاب خلال اللقاء وتلاوة القران والاناشيد والقصائد الشعرية والأغاني الوطنية، خلال حضور طابور الصباح في مدرسة الرمل الإعدادية المشتركة، موجها بمكافأة المتميزين بالإضافة إلى رحلة للقاهرة بعد انتهاء الفصل الدراسي تشجيعا للطلاب المتميزين مشاركة رجال المجتمع المدني في دعم تطوير المدرسة.
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة
المدرسة الزراعية بسيوة

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