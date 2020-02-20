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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلمانى بتأهيل مراكز الشباب لدمج ذوى الإعاقة

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:18 ص
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملًا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن تأهيل مراكز الشباب بمختلف محافظات مصر لدمج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم.

وتضمن المقترح، أن الدولة المصرية تشهد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا واسعًا نحو تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب الهمم وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تحركات تنفيذية وتشريعية على أرض الواقع، وهى من الأمور التي كانت مهملة فى الماضى، ولكن أوضاع مراكز الشباب في مصر لم تصلها النهضة الحقيقية بشأن دمج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم فيها حتى الآن.

وأكد أن الجميع يدرك أن ممارسة الرياضة لأصحاب القدرات الخاصة وذوي الإعاقة ضرورية ومهمة أكثر من الأصحاء، ولها نتائج إيجابية على مستوى معيشتهم، وبالتالي مواجهة إشكاليات عدم ممارستها ضرورة مهمة، ومع انتشار مراكز الشباب على مستوى محافظات مصر، فمن الواجب على الحكومة أن تكون لديها رؤية وخطة نحو أن تكون هذه المراكز مؤهلة لصالحهم أيضًا، سواء على مستوى البيئة اللوجستية في الملاعب والألعاب الخاصة بهم، وأيضًا على مستوى المدربين ذات الكفاءة لتدريبهم وتأهيلهم لممارسة رياضاتهم المفضلة.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن مراكز الشباب على مستوى مصر في حاجة لتكون مؤهلة لدمج ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، وتخصيص مدربين بمختلف هذه المراكز لمساعدتهم فى ممارسة الرياضة، بحيث تكون هذه المراكز حاضنة ودامجة لذوي الإعاقة وفق خطة الدولة المصرية لدمجهم على مستوى كل المجالات المختلفة.

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