اتفاقيات تعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال التعليم

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيجور كاربينكو وزير التعليم البيلاروسي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.وأكد عبدالغفار عمق العلاقات المصرية البيلاروسية، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين، والذي انعكس في اللقاء الموسع الذي عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا- الذي يقوم بزيارة حاليًا لمصر- وشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها: اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وخلال اللقاء، أشار عبدالغفار إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع الجانب البيلاروسي في مجال التعليم العالي، والعمل على زيادة المنح الدراسية المقدمة من كلا البلدين خاصة في التخصصات العلمية الجديدة في شتى المجالات الهندسية، والتكنولوجية، والتقنية، والعلوم الأساسية، واللغة الروسية، وكذلك التبادل الطلابي وإتاحة الفرصة أمام طلاب بيلاروسيا لدراسة اللغة العربية في مصر.كما وجه خالد عبدالغفار بأهمية تبادل وجهات النظر، والتعاون بين الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصري ونظيره البيلاروسي، مطالبًا رؤساء الجامعات المصرية بدراسة تفعيل التعاون مع الجامعات البيلاروسية، وعقد مذكرات تفاهم مشتركة معها، وذلك من خلال عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات من البلدين، والتعرف على البرامج الدراسية بكل جامعة ومجالات التعاون المشترك، وذلك في ضوء التطور الذي تشهده بيلاروسيا في المجالات الحديثة والتقنية، ودعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية - البيلاروسية.وأكد عبدالغفار أهمية التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال ابتعاث الطلاب المصريين لبيلاروسيا، على أن يكون ذلك من خلال اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين من شأنها تنظيم عملية ابتعاث الطلاب بين مصر وبيلاروسيا.ومن جانبه، أكد وزير التعليم البيلاروسي أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد تقدمًا تاريخيًا خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى الأهمية التي توليها بلاده للتعليم خاصة في المجال التقني والمهني، وانعكاس ذلك على تنامي الاقتصاد في بيلاروسيا.وأشار الوزير البيلاروسي إلى أن بلاده وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقع ضمن البلدان الثلاثين على مستوى العالم في مجال جودة التعليم، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، وتبادل الدارسين، وزيادة عدد المنح الدراسية.كما وجه الوزير البيلاروسي الدعوة للدكتور خالد عبدالغفار ووفد من رؤساء الجامعات المصرية لزيارة بيلاروسيا، وذلك خلال منتصف العام الجاري، لزيارة المؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز البحثية البيلاروسية، وإمكانية إبرام العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، ومذكرات التفاهم بين الجامعات المصرية والبيلاروسية.وخلال اللقاء، استعرض رؤساء الجامعات المصرية أبرز الكليات والبرامج الدراسية في الجامعات المصرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع جامعات بيلاروسيا في العديد من المجالات العلمية مثل الرياضيات والبيولوجي والكيمياء والهندسة وعلوم الحاسب والزراعة، وكذلك دراسة اللغة الروسية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومعادلة الشهادات الدراسية بين البلدين.