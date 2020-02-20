رئيس جامعة أسوان يكرم الفائزين بالأنشطة الطلابية

حرص الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، على تكريم الفائزين، والحاصلين على المراكز المختلفة في جميع الأنشطة، التي شاركت بها الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أهمية دعم الطلاب في المشاركة الإيجابية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وغيرها، حيث أن تتم هذه الأنشطة لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، وغرس الانتماء والولاء لحب هذا الوطن، وتقام المشاركات بمتابعة من حاتم يسري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية والعاملين بها في الإدارات المختلفة.كما استأنف مركز ريادة الأعمال المرحلة الثانية من الدورات التدريبة، في ريادة الأعمال التى تنفذها إدارة الأسر، وإتحاد الطلاب بالإدارة العامة، لرعاية الطلاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتختتم اليوم، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رءيس جامعة أسوان.