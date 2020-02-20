افتتاح نادي العاملين بـ«الأعلى للآثار» قريبًا

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أن العمل يجري على قدم وساق بمشروع مركز تدريب ونادي العاملين بالمجلس، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري، مشيرًا إلى أنه يجرى الانتهاء من التشطيبات الخاصة به، لافتتاحه قريبًا.جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى وزيري والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، اليوم الخميس، آخر تطورات الأعمال الجارية بالمشروع والموجود بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.من جانبه، أوضح العميد هشام سمير أن النادي يقع على مساحة 5500، ويضم مبنى اجتماعيًا، وقاعة للحفلات والاجتماعات والمطعم الرئيسي الكبير والمكتبة والتراسات المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاعب وحديقة للأطفال، ومواقف للسيارات.