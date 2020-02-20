خريطة قوافل المنوفية الطبية فى فبراير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة، وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة.وتنظم القافلة يومي السبت والأحد الموافق 22، 23 فبراير الحالي بقرية صنصفط بمركز منوف، وقافلة طبية أخرى بقرية بقسا بمركز قويسنا يومي الأربعاء والخميس الموافق 26 و27 من نفس الشهر، وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.