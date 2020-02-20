وزير العدل يزور بورسعيد عقب افتتاح محكمتين بالإسماعيلية

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، سيزور بورسعيد، عقب افتتاح المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية.ومن المنتظر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير العدل، فور وصوله لديوان عام المحافظة لتفقد الشهر العقاري داخل الديوان العام، وأعمال تطوير مجمع المحاكم.وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنتها، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.