الذهب يتراجع مع مخاوف بشأن «كورونا»

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن كشفت الصين عن إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادى لتفشى فيروس "كورونا"، لكن المعدن ظل قرب أعلى مستوياته فى نحو سبع سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف حيال المرض.وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3 %إلى 1606.62 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 %لتسجل 1609.60 دولار.وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف فى ديلي فيكس: "يبدو أقرب إلى التصحيح في معظمه لأنه.. ليس الذهب فحسب الذي نراه يتراجع بعض الشىء في إطار ديناميات العزوف عن المخاطرة، بل عبر أصول متنوعة".وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزًا في المعروض 0.9 % إلى 2688.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة قياسية عندما بلغ 2841.54 دولار في الجلسة السابقة.وانخفضت الفضة 0.5% إلى 18.30 دولار، لكنها حومت قرب أعلى مستوياتها فى أكثر من شهر الذي سجلته، أمس الأربعاء، ونزل البلاتين 1.2% إلى 993.40 دولار للأوقية.