شباب إيبارشيتي فرنسا والنمسا يزورون الأهرامات

يواصل شباب إيبارشيتي النمسا وفرنسا، فعاليات مؤتمر الخدمة، والذي يقام بمركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وزار شباب الإيبارشيتين، أهرامات الجيزة وأبي الهول، كما تفقدوا مدينة 6 أكتوبر.وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قد افتتح في 15 فبراير الجاري، مؤتمر شباب النمسا وفرنسا وذلك بمركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وتعد هذه هى السنة السادسة لخدمة شباب إيبارشية النمسا فى مصر، والثانية لشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا.