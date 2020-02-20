الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكى (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، بالرياض، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو.وقال مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية: إن بومبيو، الذى تأتى زيارته في أعقاب زيارته الأولى إلى إفريقيا جنوب الصحراء، سيجري محادثات مع الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.وقال بومبيو في تغريدة له على «تويتر» بعد وصوله العاصمة السعودية إن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب السعودية لمواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة.وقبيل توجهه إلى الرياض، قال بومبيو: "لسنا في عجلة من أمرنا، حملة الضغوط على إيران مستمرة، إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فحسب.. إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضًا".وأضاف "سنمضي الكثير من الوقت في الرياض في الحديث عن القضايا الأمنية، وبشكل خاص تهديدات جمهورية إيران، لكننا سنتحدث أيضًا عن أمور كثيرة."