رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل تؤثر جينات الأسرة على نوع الجنين؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:05 ص
جنس المولود
جنس المولود
وكالات
طباعة
قال باحثون من عدة دول إن الطبيعة الجينية للأسر لا تلعب دورا في إنجاب الإناث أو الذكور.

وحسب الدراسة الموسعة التي شارك فيها باحثون من السويد وأستراليا ودول أخرى، ونشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة "بروسيدنجز ب" التابعة للأكاديمية الملكية في بريطانيا، فإنه ليس هناك طبيعة جينية للعائلات، تجعل إنجاب الذكور أو النساء هو الغالب بين هذه العائلات، بل إن جنس المولود يتحدد صدفة، إجمالا".

كما لم يعثر الباحثون على وجود علاقة بين جنس المولود الأول وجنس المولود الثاني. غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن عدد الذكور أكثر على مستوى العالم من عدد الإناث.

هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن جينات الآباء لها تأثير على جنس أبنائهم.

كما تشير دراسات سابقة إلى أن الآباء الذين يعيشون في رغد أكبر من العيش، على سبيل المثال، يكونون أقرب لإنجاب الذكور، وأن الأشخاص الأكثر
وسامة يكونون أقرب لإنجاب الإناث.

ولكن وراثة المولود من والده الصبغي X أو الصبغي Y، هو الذي يحدد في النهاية ما إذا كان المولود ذكرا أم أنثى.

استعان معدو الدراسة تحت إشراف رالف كويا هالكولا من معهد كارولينسكا بمدينة سولنا، بقاعدة بيانات جميع سكان السويد منذ عام 1932، ثم ركزوا على دراسة بيانات أكثر من 54ر3 مليون شخص وأبنائهم الذين بلغ عددهم نحو 75ر4 مليون طفل.

موضوعات متعلقة

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهى» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء

أحمد الشهاوي يناقش ديوانه «ما أنا فيه» بمؤسسة «بتانة»

مكتبة الإسكندرية تعرض «لا يوجد عمل مثل العمل الاستعراضي».. ظهرًا

ورشة تدريبية لتعليم فن «الفلتنج» ببيت السناري.. اليوم