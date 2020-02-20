جهاز مدينة بدر يستعد للحصول على «الأيزو»

بحث المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، اجتماعا لمراجعة الإدارة، في ختام مرحلة أعمال تأهيل جهاز المدينة للحصول على شهادات "الأيزو"، بالإضافة إلى محاضرة توعية من إدارة الجودة بالهيئة للعاملين بالجهاز.وأوضح رئيس جهاز بدر، أنه تم تأهيل جهاز المدينة للحصول على شهادة "الأيزو 45001" في مجال السلامة والصحة المهنية، و"9001" في مجال نظم إدارة الجودة، فيما ينتظر الجهاز الآن إجراءات منحه تلك الشهادات، كما يجري الانتهاء من أعمال تأهيل معمل اختبار المواد بجهاز المدينة للحصول على شهادة "الأيزو 17025" في مجال المعامل، فضلًا عن تأهيل معمل محطة مياه الشرب للحصول على الشهادة ذاتها في مجال المعامل.وتجري أعمال التأهيل تحت إشراف الدكتور المحاسب مازن حسن عبده، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، كما تم على هامش الاجتماع توزيع شهادات المراجعين الداخليين، والذين حضروا دورة المراجعة الداخلية.