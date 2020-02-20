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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية البرلمان» تناقش مشكلات الغربية اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:04 ص
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا، ظهر اليوم الخميس، بحضور طارق راشد محرم، محافظ الغربية، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائب فؤاد حسب الله، بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية والري رقم 280 لسنة 2018، قرارين محافظ الغربية رقمي 160 لسنة 2016، 294 لسنة 2018، وذلك لمنعهم التصريح بهدم وإعادة بناء المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي قام المواطنون ببنائها منذ سنوات بعيدة إلا بعد سداد كامل الثمن، وذلك بالرغم من تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم والموافقة عليها بسداد أقساط على عشرين سنة، وذلك لاحتياج هؤلاء المواطنين لهدم وإعادة بناء منازلهم نظرًا لتهالكها.

كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد خليفة، بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين.

وتناقش اللجنة، تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ)، وتأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمدينتي طنطا والمحلة، والمعتمد لها مبلغ 411 ملايين جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف.

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