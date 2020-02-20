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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يصدر عددًا من قرارات المنفعة لمشروعات خدمية بالمحافظات

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:01 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة، عدد من المشروعات الخدمية التي يجري إقامتها بمختلف المحافظات، لصالح عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، كما نصت القرارات على أن يتم الحصول بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ كل مشروع.

وشملت القرارات مشروعات لإقامة محطات لرفع الصرف الصحي، بكل من نواحى الجزازرة، والحريدية، وبنى هلال، والشيخ شبل، وفزارة ـ التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى محطتي رفع الصرف الصحي بكل من ناحية جزيرة الدهب، بمحافظة الجيزة، وناحية سنديون بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تضمنت القرارات بأن تعتبر من أعمال المنفعة العامة كل من مشروع تنفيذ 20 طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، وكذا المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا السنطة زفتى، بنطاق محافظة الغربية، بطول 11 كم، فضلًا عن مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

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