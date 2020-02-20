المحافظ يوجه بإطلاق أسماء البورسعيدية المؤثرين على الشوارع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة إعادة تسمية الشوارع ببورسعيد، اليوم الخميس، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.ووجه المحافظ بإطلاق أسماء الشخصيات البورسعيدية المؤثرين سياسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وأبطال الحروب والمحافظين السابقين وأبناء بوسعيد الذين حققوا نجاحات تكريمًا لمجهوداتهم ومسيرة العطاء لخدمة أوطانهم، على شوارع المحافظة.وشدد المحافظ على أن تتم عملية تسمية الشوارع بشكل متناسق ومميز بما يليق بتاريخ بورسعيد.وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع التطور الذي شهدته أرض بورسعيد في المجالات كافة، وتوثيقًا لأعمال شخصيات بارزة أثرت في تاريخ المحافظة، مؤكدًا استمرارية التطور والإنجاز على أرض بورسعيد بما يجعلها فى مصاف المدن المتقدمة.