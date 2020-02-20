براتب يصل لـ2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 200 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 200 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية الشهيرة، وبراتب يتراوح من 2300 إلى 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 عضو فريق، و100 مندوب توصيل (طلبيات دليفري)، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظائف عن الإعدادية، وأن يتراوح عمره بين 22 إلى 35 عاما.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وسكن، ووجبة، وحدت الشركة أماكن العمل في الرحاب، التجمع الخامس، ومدينتي، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01095366673، والتواصل مع المدير المسئول وائل المحلاوي، أو التوجه لمقر الشركة في 36 شارع جول جمال، المهندسين.